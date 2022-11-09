★分析

U.S. Bank Wealth Management首席股票策略師Terry Sandven表示，在整體權衡之後，金融市場較樂見政治僵局，如果要緩慢和循序漸進的變化，當然就得要一個分裂的政府。

The Wealth Alliance策略師Seth Cohan表示，如果我們會有一個僵局，那對市場可能是最好的事，當這種情況發生時，市場通常表現得非常好。

高盛分析師Jan Hatzius表示，金融市場對共和黨獲勝的反應不致於太強烈，因為眾議院的選舉結果已在意料之中，如果共和黨掌控眾議院，那麼參議院的選舉結果對政策動向的影響就比較小。如果民主黨出乎意料之外橫掃參眾兩院，就可能給股市帶來壓力，因為投資人可能預期會有更多企業加稅政策。

Themis Trading交易部門共同經理Joe Saluzzi表示，一些投資人會先開槍然後再問發生什麼事，但好在加密貨幣市場有些孤立，他們自己玩自己的，他們真的不是股票市場的一部分。

★類股

標普500指數11大類股普遍上漲，僅非必需消費類股跌0.30%。原材料股漲1.68%，表現最佳；其次為科技股漲0.92%。

反映中概股表現的那斯達克金龍中國指數收跌0.53%，為5,320.62點。

★重磅股

重量級科技股漲跌互見。蘋果漲0.42%，微軟漲0.44%，亞馬遜跌0.61%，Alphabet漲0.46%，特斯拉跌2.93%，Meta跌0.26%，網飛漲1.88%。

道瓊指數成分股僅Walgreens Boots（跌0.78%）、迪士尼（跌0.53%）和雪佛龍（跌0.15%）收黑。安進（Amgen）勁揚5.55%，漲幅最大；其次為波音漲2.86%。

主要晶片股全漲，恩智浦漲3.30%，應用材料漲2.55%，高通漲2.23%，輝達漲2.10%，美光漲1.64%，德州儀器漲1.46%，超微漲1.22%，英特爾漲0.25%。

★焦點股

安進（Amgen）上漲5.55%，收在292.39美元，股價創下歷史新高，給道瓊指數帶來最大的提振。該製藥大廠研發的膽固醇和肥胖藥物公布樂觀的數據。

加密貨幣相關股暴跌，Coinbase Global跌10.78%、羅賓漢（Robinhood）跌19.%、Microstrategy跌20.55%。比特幣價格重挫，以及加密貨幣交易所巨頭幣安（Binance）簽署一項不具非約束性的協議，將收購同業FTX的非美國部門，以協助FTX處理流動性緊縮問題。

遊戲發行商Take-Two Interactive Software下修全年營收預測，股價重挫近14%。

網約車平台Lyft本季營收預測不如市場預期，股價崩跌23%。

特斯拉收跌2.93%，該公司將召回在美國的40,000多輛於2017至2021年出廠的Model S和Model X電動車，因為這些車遇到崎嶇不平的道路或撞到坑洞時可能失去動力轉向輔助功能。

Lordstown Motors跌5.41%，此前該公司宣布鴻海將投資1.7億美元，並成為其最大股東。

★台股ADR

台股ADR全漲。

台積電ADR漲3.60%，收65.02美元，換算台股價格為416.93元。

聯電ADR漲1.26%，收6.45美元，換算台股價格為41.36元。

日月光ADR漲0.72%，收5.60美元，換算台股價格為89.77元。

中華電信ADR漲0.63%，收33.62美元，換算台股價格為107.79元。