拜習會溫和落幕，惟美國聯準會釋出將採取更多作為抑制通膨，敲醒市場緩升息美夢，美股四大指數昨夜回落收黑，今早亞股普跌。而台股昨在外資持續掃貨買超377億元助攻下，叩關14200，今日則受惠權王台積電(2330)受巴菲特神助攻開高20元激勵，再開高150.59點、為14325.49點，不過，昨日氣盛的汽車、百貨等傳產類股今日疲態顯露，盤中指數一度站上14400點。

分析師指出，台股今日開高震盪走高量增價強，台股屬於震盪向上的行情還沒有結束，類股輪動快速，台積電利多訊息一進來，半導體族群買盤力道不錯。短線台股反彈超過千點，加上短線量能快速擴增有過熱的現象，轉為震盪整理的機率高，不過，台幣升值力道不如前兩天，需要特別注意。

盤面上，台積電挾著巴菲特神助攻，今日開高，盤中漲幅超過6%，市值重回12兆元以上；台積電概念股中的精材(3374)鎖在漲停板109.5元、公準(3178)漲幅也在7.5%以上；近期鎳價狂飆，相關公司有低價庫存利多，華新(1605)一度衝上47.2元，漲幅逼近6%，股價再創波段析高；車用電池的康普(4739)及美琪瑪(4721)聯袂上揚。

PGIM保德信金滿意基金經理人廖炳焜表示，觀察近期台股走勢，買盤轉偏積極，上週日均成交量達2410億元，昨日成交金額也維持在2700億元的水準，以技術面來看，上週大盤強勢反彈順利回補10月初跳空缺口，並成功站回季線，今天指數又持續向半年線靠攏，顯示短多訊號浮現。

廖炳焜說明，受到美國市場情緒激勵，預期自目前至明年第一季2月底財報公布完之前，台股仍有機會上演反彈走勢，同時回補之前超跌個股，本週台股觀察重點將為G20峰會的拜習雙邊會晤，雙方是否能釋出正向訊息將為激勵這波反彈氣勢的關鍵。