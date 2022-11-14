多頭氣盛，台股盤中指數大漲逾190點！上周五美股延續前一天大漲走勢，科技股及費城半導體指數強勢收高，激勵在上周五大漲逾500點，站上14000點的台股今天續強！

在台積電(2330)等半導體個股開高帶動下，台股指數跳空開高，在大型股穩盤下，中小型股表現亮眼，裕隆(2201)、志強-KY(6768)、嘉威(3557)、第一銅(2009)、祥碩(5269)、寶成(9904)、元創精密(3685)、六角(2732)、立積(4968)盤中股價亮燈漲停，同致(3552)、中租-KY(5871)、振曜(6143)、亞洲藏壽司(2754)、大亞(1609)盤中股價強勢大漲，除業績出乎意外不佳的敦泰(3545)跌停，台股指數開高走高，大漲逾190點，站上14200點，截至11點45分為止，加權股價指數約14191.19點，上漲183.63點，成交量約為1936.71億元；OTC指數為180.14點，上漲1.1點，成交量為428.06億元。

今天盤中上市各類股以水泥類股表現最佳，上漲4.61%，其次是電線電纜類股及其他類股，分別上漲3.7%及3.41%，表現較差者為網通類股、資訊服務類股及金融類股，其中網通類股上漲0.06%，資訊服務類股上漲0.34%，金融類股上漲0.36%；上櫃部分，表現最佳為化工類股、上漲3.11%，表現最差為生醫類股、下跌0.51%。

就技術面來看，美國10月CPI年增率降至7.7%，優於預期，激勵美股及全球股市狂飆，上周台股在台幣大升值下展現難得一見量價齊揚強勁走勢，上周五更大漲503.8點，加權股價指數以14007.56點作收，站上14000點，累計一周上漲980.85點，漲幅約7.53%，周K收長紅，也是連2紅，日均量放大至2388億元，櫃買市場也同步攀高，OTC收盤指數為179.04點，累計一周上漲7.38點，漲幅約4.3%，周K連2紅，成交量放大至日均量647.1億元；今天台股在美股續揚帶動下，指數開高走高，盤中大漲逾190點，站上14200點，近期台股上周在外資回籠下，出現連日上漲行情，今天指數更突破14200點關卡，由於周KD已由低檔交叉向上，中期具備向上動能，加上以月線角度來看，指數由18619點修正以來，11月剛出現像樣的紅K棒，月K值初步顯現向上跡象，預期指數打底接近完成，短線仍有機會持續震盪走高。

分析師表示，外資強力回補，台股續彈，往半年線邁進，操作上，短打往上無均線反壓抑制、跌深輪動轉強股及財報亮眼股，針對漲多技術面轉弱股減碼獲利入袋，選股就是受惠外資回補半導體股，與營收/財報亮眼相關業績股，相關晶圓代工、載板、IP股及生技股等業績題材股。

台達電(2308)雖然第4季非傳統旺季，但隨著缺料問題逐漸緩解，供應鏈將更加順暢，在三大事業體訂單仍保持強勁下，且電動車訂單將加速出貨，在電動車、資料中心、資通訊需求強勁下，2023年前景看好，可逢低佈局。