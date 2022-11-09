美股科技股續領漲，台股9日開高收高，尤其外資也回來了，擴大買超並積極匯入約10億美元，且國際美元指跌破110，全面激勵新台幣升勢強勁，一舉漲破32元大關，終場收在31.903元的近一個月新高，升值1.59角，為逾一個月最大升幅，台北外匯經紀公司成交量放大至16.06億美元。

外匯交易員指出，美國金融市場轉向關注期中選舉結果，美股相對震盪，且美債殖利率下滑，美元持續疲軟，科技股帶頭反攻，四大指數全部翻轉收紅，台股同樣由護國神山台積電帶著電子股一起上衝，最後大漲291點至13,638點，連動新台幣連闖32元、31.9元二關，盤中最高來到31.843元，狂飆2.19角之多。

外匯交易員認為，外資大肆回頭匯入買超台股241億元，先前偏惜售的出口商，眼看勢頭不太對，新台幣已站穩31元價位，先跑先贏，馬上積極進場拋匯，「結果美元一下子又有點太多了」，央行也因此反過來進場買匯力穩匯市，使得成交量明顯加大。

接下來全球關注的美國10月通膨數據，即將在10日發布。匯銀主管預期，若結果能相對明顯回落，將進一步刺激金融市場啟動新一波行情，台股可望隨美股全面展開大反攻，且外資加速回頭匯入，新台幣或許可直接跟32元說聲掰掰。