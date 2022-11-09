美國期中選舉結果即將出爐，將影響拜登政府未來財政支出及規範，不過雖然由拜登主導的民主黨選情不看好，投資人看好共和黨有望掌控參眾國會兩院，並認為經濟政策不會有太大改變，帶動美股連三揚，美股4大指數齊升，重量級科技股漲跌互見，但費半仍大漲逾2%，道瓊也上漲1%以上，創8月25日以來收盤新高，令其今年來跌幅收斂至不到1成。那指、標普500亦收漲約0.5%。

周三台股開漲漲62.43點報13410.19點，權值王台積電領軍向前衝，電子強悍登場，助大盤漲幅擴大，高漲200點叩關13500，穩站所有短均，並創下10月7日以來一個月新高點，早盤最高達13589.63、上漲241.87點。截止上午11:15左右，加權指數上漲235.30點或1.76%，報13583.06點；櫃檯指數上漲2.37點或1.37%，報175.12點。

台股ADR周二全漲，台積電ADR強漲3.6%，聯電、日月光ADR也分漲1.26%、0.72%。連七季配息2.75元的台積電(2330)帶頭衝，周三開漲4.5元報403.5元，一舉跨入400元關卡，為10月20日之後再度登上400元，盤中最高達412元、強漲3.25%。晶圓代工四雄聯電(2303)、世界(5347)、力積電(6770)也聯手上漲約2%。發布新晶片的聯發科(2454)衝漲4%超過，法說會後聯詠(3034)更直奔285元漲停。鴻海(2317)、日月光投控(3711)盤中也都上漲走勢。

航運漲幅收斂，航空雙雄長榮航(2618)、華航(2610)以及貨櫃三雄的萬海(2615)強守紅盤，類股成交比重略降。成交比重升勢明顯由電子、半導體、電子零件出線。漲幅方面，半導體強漲3%以上，電子、玻陶、電子零件也都上漲2%超過，其他電子、電纜等表現也均優於大盤。鋼鐵、金融漲約0.5%，航運守住紅盤，然觀光、紡織、油電燃氣、食品盤中暫走跌。

高價股來看，股王追逐戰，大立光(3008)盤中上漲近2%，信驊(5274)平盤震盪，王后差距仍在50元之內，千金股的旭隼(6409)、力旺(3529)分漲1%、5%。

投資人除了美國期中大選，也關注本周稍晚將公布的美國重要通膨數據。國泰證期指出，台股這波反彈，相較於美股、亞股，整體仍相對少，預期大盤在連續二天呈現量價齊揚，加上技術面偏多，月線之上仍將發揮助漲效果，指數尚有反彈空間，逢低可再偏多操作。法人也認為，近期台股成交量放大至2000億元以上，顯示市場人氣回溫。