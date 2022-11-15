在經濟數據不佳情況下，韓股15日開高不久之後就出現賣壓，大盤也一度翻黑，但多方略勝一籌，最後收2,480.33點，小漲5.68點或0.23%。同時，韓元升值，外資趁機卸貨2641.4億韓元。

韓國央行指出，當地無論是進口還是出口的上漲幅度已放緩，進口金額所增加的年增率，甚至還降到15個月新低點。但若是以季增率來看，10月進口卻是連2個月上漲，不過幅度也從9月3.4%降至1.5%。

繼9月已年減0.4%之後，根據韓國官方資料，受到全球景氣趨緩拖累，韓國10月運往美國西岸的貨櫃價格再度走低，以一個40尺大櫃來說，已年減9.6%並降至1,100萬韓元，約8,310美元左右。不過，韓國最大貨櫃船公司HMM卻逆勢走高，漲1.41%。

其它權值股漲跌不一，三星電子漲0.81%，SK海力士漲0.77%，電池製造業者LG Energy Solutions跌1.32%，LG化學跌2.2%，三星SDI跌5.4%，現代汽車跌0.85%，起亞也跌2%。

美元兌一美元在1,317.6價位附近，韓元升8.3元。