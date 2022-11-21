隨著2022卡達世界盃足球賽開打，全球球迷都陷入瘋狂，而各國的足球名將也同樣備受矚目。而目前效力於K聯賽1俱樂部水原FC的南韓足球名將朴柱昊，過去曾登上2007年的世界盃，之後還帶著瑞士籍嬌妻安娜與3個寶貝兒女，一同登上育兒節目《超人回來了》而打開知名度。不過，近期卻傳出朴柱昊妻子安娜生病的消息，令外界相當震驚。

朴柱昊的妻子安娜，擁有精緻的五官與纖細的好身材，自從與丈夫、兒女一同登上育兒節目《超人回來了》後便獲得關注，私下她也經常透過社交平台與粉絲互動。不過，有網友發現她近半年都沒在更新近況，讓粉絲們相當擔心，而安娜時也終於在20日打破沉默，出面坦承自己罹癌正在接受治療。

安娜也接著解釋，會停止更新社群媒體，是因為一旦開始投入治療，需要花費很多心力，擔心自己無法再維持幸福的模樣，會給大家帶來負面的影響，加上自己不擅表達所以才不想發文，但她後來發現自己錯了，身邊的所有人以及粉絲都讓她感受到滿滿的愛，也感謝身邊所有人的幫助，讓她相當有心信能撐過這一切，也約定粉絲會保持堅強的心對抗病魔，不讓盡力幫她活下來的人失望。網友看到後相當心疼，紛紛留言為她加油打氣，祝福她早日恢復健康。