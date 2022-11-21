為今年嘉文化廣場假日辦文創市集活動，為嘉義市國際管樂節暖身。（嘉義市文化局提供／廖素慧嘉市傳真）

2022第30屆嘉義市國際管樂節將於12月16日開幕，市府文化局利用周休假日舉辦「假日藝文饗宴」，有文創手作市集、樂團及舞蹈團等精采表演，文化局表示，12月17日管樂踩街活動照常舉行，全程走中山路到嘉義公園。

嘉義市長選舉重行辦理，12月18日投票，12月17日選前之夜活動，由於當天也是嘉義市國際管樂節踩街活動，依往例地點也就在中山路及噴水圓環。

嘉義市選委會表示，12月17日因為中山路及噴水圓環已有文化局申請路權舉辦國際管樂節活動，各候選人若要辦理選前之夜造勢活動，可依集會遊行法辦理行政程序。

市府文化局表示，今年國際管樂節將於12月16日開幕，12月17日下午2時30分至5時舉辦踩街，已申請路權，今年踩街路線有變動，沿中山路一直走到嘉義公園，踩街要先集結隊伍，當天上午11時起交通管制。

市府文化局表示，每次國際管樂節的踩街表演，有如嘉年華會熱鬧，眾所矚目及期待，去年因疫情嚴峻停辦國際管樂節，今年國際管樂節30周年，踩街將更熱鬧，目前有40多支國內團隊要參加，還有國外樂團正在連繫中。

市文化局表示，12月3、4日及10、11日兩個周休二日假期，在文化局廣場舉辦「假日藝文饗宴」，有文創市集、精采音樂及舞蹈表演，為今年國際管樂節30周年暖身。

文化局表示，12月3日演出團隊為U18 Jazz Band演出，擅長熱情活潑的音樂風格；4日是狄西蘭爵士樂團，歡樂、即興演奏是此樂團的特色；10日演出團隊為在地如婷舞蹈團，11日由嘉義聯合管樂團表演。

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