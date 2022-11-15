台股從10月下旬收盤低檔12,666點反彈至今已上漲超過18,00點，低檔反彈幅度近15%，15日台股大漲371點，上漲2.62%，這是2020年3月疫情以來單日第九大漲幅，市場對台股後市的看法漸趨正向。近期美元匯率回弱、外資由賣轉買，第一金台灣核心戰略建設基金經理人張正中指出，明年1月中旬前逢財報空窗期與外資年底休長假，有利內資發動作帳行情，年底前行情偏多看待，研判將呈權值股、中小型股輪動表現。

上周美國公佈10月份CPI年增率降至7.7%，這是今年四月份以來首度跌破8%，張正中表示，通膨放緩訊號，驅動國際資金回補今年超跌的科技股與新興市場股票部位，受到今年初聯準會啟動升息影響，機構投資人在相關市場的持股水位偏低，通膨觸頂下滑後，市場對於貨幣政策由鷹轉鴿期待也驅動美股四大指數多頭上攻，特別是先前跌深的費城半導體指數與那斯克指數，上演落後補漲行情。

張正中說明，台股指數加上進入10月中旬後，股價進入盤整期，受到匯率貶值的干擾減輕，股價即未再出現大幅重挫情形，隨近期外資賣超緩、甚至出現轉賣為買，內、外資同步回補動作，也激勵台股快速反彈，此外，台股與美國科技股連動度高，也受惠費城半導體指數與那斯達克指數反彈拉抬。

2020年以來台股前十大漲幅中，本月已出現兩次，11日先受惠美國通膨下滑激勵行情，15日則因股神巴菲特大舉買進台積電拉抬權值股及大盤大漲等。張正中表示，目前周線及月線都自低檔反彈呈KD交叉向上，年底前的股價看法相對正向，儘管景氣仍有趨緩疑慮，不過股價可能提前景氣循環表現，若整體半導體庫存於第三季見高後，第四季起開始去化，從以往全球IC設計大廠庫存以平均四季時間調整，預計庫存將在下半年調整完成的機率較高。

張正中指出，年底前台股行情偏多看待，主要受惠聯準會升息近尾聲，股市提前景氣落底後反彈，加上1月中旬前為財報空窗期，年底外資休假與內資作帳、做夢行情拉抬等，投資策略上相對看好電子權值股跌深反彈表現，外資加碼主要集中在權值股回補為主；此外，中小型股若有產業觸底訊號標的，也是後續輪動演出表現空間較大的標的。

產業看法上，張正中仍相對看好如面板、記憶體報價已見落底，可伺機提升部位，而雲端產業則為長多趨勢股，產能利用率不會放緩，加上規格升級需求放量成長等，相關零組件仍是後勢看法相對正向的產業族群。