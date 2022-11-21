美股上周五四大指數皆收紅，然台股因大盤短線漲幅已大，且國際政經局勢仍存變數，加權指數21日持續在半年線14,504點下震盪，目前暫報14,423點。下跌81點，買盤觀望情緒瀰漫，成交量再度急凍，目前僅1,627億元，專家認為，台股在盤整過後仍有上攻機會。

據台新投顧《台股領航 雪亮觀點》指出，加權指數低點反彈來到半年線位置，獲利賣壓增加，加上進入財報空窗期，短線將由訊息面左右盤勢。後續觀察台股半年線是否有效站上，若站上則反彈氣勢可望延續；在短線漲多後，類股輪動加速，留意傳產族群落後補漲。