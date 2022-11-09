美國期中選舉登場，共和黨有望在眾議院搶下過半席次，取得優勢，路透社評論認為，共和黨在未來可能反對美國總統拜登所推動的任何支出法案，使得聯準會成為美國經濟政策的主要決定者，明年如果照聯準會所推估，開始放緩升息腳步，美元有極高機率出現貶勢。

路透社專欄作家Ben Winck在文章中提到，拜登所屬的民主黨目前掌握參、眾議院的過半優勢，但接下來將遇到嚴重挑戰，共和黨候選人在佛羅里達州、喬治亞州及田納西州取得關鍵勝利，讓共和黨在眾議院取得席次優勢。

Ben Winck表示，這可能讓美國在未來兩年因為立場不同陷入空轉，共和黨成員有可能反對拜登所提出的法案，使得聯準會成為經濟政策的主要決定者，明年放緩升息腳步甚至降息，且聯準會先前曾預估通膨率將從目前的6.2%下降至2.8%，一旦出現這種改變，強勢美元將走到盡頭。

此外，美國的債務上限也會成為彼此鬥爭的戰場，如果眾議院拒絕提高債務上限金額，最慘可能導致政府出現違約風暴，狀況可能會與2010年歐巴馬時期所發生的情形相似。

當時掌握眾議院多數的共和黨成員有意取消一項提高債務上限的協議，並決定不支持歐巴馬的法案，直到2011年7月雙方才達成協議，不過美元指數已經從年初下跌將近10%。

Ben Winck提到，今年以來，美元指數已經上漲14%，在激烈升息的狀況下表現相當強勢，然而未來或許只有美國的政治風險因素才能阻止它繼續狂飆。