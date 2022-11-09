二在決定國會控制權的期中選舉投票如火如荼進行中，華爾街股市再度收高，投資人押注這次的國會改選結果可能帶來防止重大政策變化的政治僵局。費城半導體指數再度大漲逾2%，台積電ADR勁揚3.60%。美股連續第三天上漲，使道瓊指數今年以來的跌幅收斂至不到10%。目前美股指數期貨幾近持平。

美國眾議院所有435席和參議院大約35席於周二改選，專家表示可能需要幾天才能決定勝負。無黨派的預測和民意調查顯示，共和黨贏得眾議院多數席次的可能性很大，而在參議院控制權的爭奪上則勝負難料。

投資人比較樂見於可能造成華府陷入僵局的選舉結果，如此一來，政府支出、新的稅負與法規都能獲得限制。市場策略師表示，民主黨若意外獲勝，可能引發對科技業監管，以及對可能加劇通膨之預算支出的擔憂。

不過就歷史來看，隨著政策前景轉趨明朗，市場往往會在選後的年底和最長達12個月內走高。但如果選舉結果過於接近而無法決定勝負，就可能給周三的市場帶來壓力。

投資人也將密切關注周四公布的關鍵通膨數據，該數據料將顯示消費者物價漲幅放緩，並將為聯準會是否軟化其激進升息立場提供更多線索。

根據CME Fedwatch工具，目前操盤手對於聯準會12月將升息50個或75個基點的看法分歧。

與10月觸及的收盤低點相比，標普500指數已反彈上漲約7%，但在聯準會激進升息可能削弱美國經濟的陰霾籠罩下，今年以來仍下跌約20%。

★主要指數

道瓊指數漲333.83點或1.02%，收33,160.83點。

那斯達克指數上漲51.68點或0.49%，收10,616.20點。

標普500指數漲21.31點或0.56%，收3,828.11點。

費城半導體指數漲52.76點或2.15%，收2,503.39點。

★消息

比特幣觸及17,300.80美元，創下2020年11月以來新低。

美國10年期指標公債殖利率一度下挫9.3基點，報4.121%。

紐約期油收跌3.14%，報每桶88.91美元。布蘭特期油收跌2.61%，報每桶95.36美元。

市場交投相對清淡，各交易所成交量總計為117億股，過去20日均量為118億股。