A股15日早盤止跌回升，上證指數重越3,100點關口。

上證指數最多跌8點或0.29％，低見3,074點後有買盤，大盤轉升，最多升43點或1.4％，高見3,126點，早盤收報3,122點，升39點或1.27％，成交人民幣（下同）2,676.59億元。

深成指開低走高，最多跌44點或0.4％，低見11,069點，最多升192點或1.73％，高見11,305點，早盤收報11,287點，升173點或1.56％，成交3,709.75億元。

滬深300指數收報3,849點，升55點或1.47％；創業板指數收報2,414點，升38點或1.64％。

各類股幾乎全線走高，房地產、金融股升逾2％；水泥、化工、電力、有色金屬、鋼鐵股升逾1％；煤炭、石油股走穩。

國家統計局公布，10月份，全國規模以上工業增加值年增5％，低於預期升5.3％；社會消費品零售總額跌0.5％，市場原預期升0.7％；首10月全國固定資產投資增5.8％，低於預期增5.9％。