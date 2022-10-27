藝人李妍憬先前於臉書分享了一張疑似和前男友的合照，未料卻斥怒：「遇人不淑，就當我包養你」，字裡行間透露對男方的不滿，不過卻遭網友認為是她活該，對此，她則是反擊對方：「當事人出來啊，就只會找一堆人在那邊炮灰留言，什麼叫態度」。

李妍憬當時發文表示遇到了就只能面對，既然遇人不熟，就當自己包養對方，語氣中充滿無奈，接著提到生日時被帶去挑裸鑽，當時看到售價要一百多萬，男方竟立刻請店員收起來，不禁感嘆：「你錢被前妻掏空的時候，是我李妍瑾說我的男人不用去跟別人借錢，直接把存款簿印章拿給你，我以為出來混的人都很有義氣，這麼知名的幫派，怎麼會有這樣欺負女人感情金錢的人」，坦言對方行徑讓自己刷新三觀。

李妍憬霸氣反擊網友。(李妍憬臉書)

眼見李妍憬的悲情遭遇，許多網友都紛紛留言關切，不過卻有人持相反意見：「借出去要有拿不回來的準備，妳以為兄弟就會有仁義道德嗎，一直糾結一直發文討拍，怎麼不檢討是自己活該」，對此，她霸氣回應該網友，強調認識很多黑道都有情有義，更直言當事者不出面，只會找一堆人在那邊留言嗆聲，接著反問該網友：「我堂堂正正賺錢，我借人錢，還是你要在爬文聽一下人家借錢的口吻，錢也是我辛苦賺的，六年了，不是沒有私下找過，既然不回我那就不要怪」。