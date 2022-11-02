國民黨高雄市長候選人柯志恩日前提出青年政策，強調減輕青年壓力，讓年輕人讀大學享有就學貸款利息補貼。對此，民進黨高市議員候選人李雅慧、黃雍琇痛批，柯志恩擔任立委時，主張讓私校「學費自主」，她任職淡江大學學務長時更把反漲學費的學生趕出會議，柯志恩提的青年政策根本是為了騙選票。

李雅慧表示，根據媒體臉書2015年11月22日引述淡江大學學生說法，稱柯志恩「在其學務長任內已有諸多爭議，包含表決反漲學費時將反對學生代表趕出開會現場等」，所以對其出任國民黨不分區立委名單「學生們都在看柯將有何作為」。

李雅慧指出，柯志恩2016年進入國會後，不只主張讓私校「學費自主」，還稱「當繳學費等於進入好企業時，怨氣不會這麼大」，實際上高學費的國家，青年失業率卻高漲的案例比比皆是，柯志恩卻利用家長望子成龍的心情錯誤類比，且教育部將淡大漲學費的申請駁回時，柯志恩又酸「每次傳出學費調漲，民間就強烈反彈，政府為了選舉也不敢調」，完全不知民間疾苦。

黃雍琇痛批，柯志恩當立委時，主張讓私校「學費自主」，形同要讓私校學費「漲到飽」，擔任淡江大學學務長時，更被學生具名指控在會議中，把反漲學費的學生「趕出去」，不只沒有給青年「減壓」，根本是「加壓」、「打壓」，如今選舉到了才變一張臉，就只為了騙票。

黃雍琇質疑，當年會把學生趕出去的學務長，若未來當市長是不是也會把不同意見的市民趕出去？當年主張漲學費的立委，未來當市長是不是也會常拿小老百姓的荷包開刀？這些都值得民眾深思。