針對國民黨高雄市長候選人柯志恩團隊持續避談過往擔任淡江大學學務長時主張漲學費，甚至完全不回應上漲住宿費24％一事，民進黨高市議員候選人李雅慧、黃文益、黃雍琇4日再度舉辦記者會砲轟柯志恩關心教育「攏是假」，柯志恩則回嗆綠營議員候選人去脈絡化曲解原意。

黃雍琇表示，柯志恩始終不願面對自己過往「私校學費自主」的主張，用「甩鍋」教育部的方式，企圖混淆視聽、矇混過關，在面對「住宿費暴漲」的質疑時，更是變本加厲裝聾作啞，連「住宿費」這三個字都不敢講，若這件事那麼丟人現眼、難以啟齒，早知如此，何必當初？

李雅慧指出，柯志恩不只2014年在淡江學務長任內主導住宿費暴漲24％，2015年被學生指控把反漲學費學生代表趕出去，2016年對媒體主張「私校學費自主」，更在2017年10月26日的教育文化委員會質詢中，意圖想漲國立大學學費，柯志恩不止想漲私校學費，還要拿公立大學的學生家庭開刀。

黃文益質疑「到底哪一個柯志恩才是真的？」，她先漲學費與住宿費，如今再來談補貼學貸利息，形同「五鬼搬運」，柯志恩只會騙年輕選票「她心裡真有學生嗎？」

對此，柯志恩競辦回應，綠營議員候選人刻意以去脈絡化的方式曲解柯志恩在立法院發言，對於他們匱乏的閱讀及理解能力感到遺憾，高雄市民應共同譴責如此低劣的政治抹黑，及其所代表的負面政治文化。民進黨候選人刻意斷章取義，以牽強的理由來抹黑柯志恩支持漲學費，簡直是汙辱市民的智商。

根據立法院公報，柯志恩擔任立委時期強調的是學生受教品質的維護，退萬步言，就是現在政府做不到，所以即便要漲，也是為了要讓孩子有更好的教育環境，此外，柯志恩也不認為調漲學費是唯一的手段，包括過去曾訴求高教公共化，反對齊頭式平等的教育補助，時任教育部長也承諾朝此方向努力。

另外針對宿舍費調漲一事，柯辦強調，綠營議員及候選人明顯對於大學組織架構及職能一知半解。據媒體報導，當年宿舍費調漲包含淡江大學、台北大學、台北科技大學等校，又根據淡江大學學生會會議紀錄，當年宿舍費調漲事宜最後獲得學生代表的同意，且強調是公私立大學教育資源落差問題。綠營候選人不明究理的批評，無疑是凸顯了他們拙劣的公共事務思辨及討論能力。