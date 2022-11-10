校園狼蹤落網！新北市淡水真理大學一名女大生，上周五傍晚返回宿舍時，竟遭不明男子尾隨，該男甚至還敲打女學生房門，女學生事後向學校教官報告此事，在校方陪同下前往派出所製作筆錄；該名尾隨男今日下午5時許落網，辯稱只是想搭訕女學生才跟進宿舍，警方訊後依無故侵入住宅罪嫌將其函送法辦。

據了解，案發當日6時許，被害女大生返回學校的女生宿舍，遭一名身穿藍色上衣的不明男子尾隨，該男不但跟進女生宿舍，還與女學生一同搭乘電梯，一路跟到其房間門口，狂敲房門，嚇得女學生緊閉房門，而該男也隨即離開。

女大生在晚間9時許向學校教官報告此事，校方也在本周日陪同被害女學生前往派出所報案，並完成性騷擾通報；而校方也公布監視器畫面，請學生注意該名男子，並小心自身安全。

淡水分局表示，今日下午5時該名施姓男子（31歲）已到案說明，施男向警方辯稱，是為了搭訕當事人才跟隨進宿舍，無肢體接觸及言語騷擾行為，員警告誡其應循正當管道認識異性，女生宿舍屬校方私人空間不得進入，也不應跟蹤她人造成困擾，訊後依無故侵入住宅罪嫌將其函送法辦。