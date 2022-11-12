台南市學甲區市議員謝財旺服務處、原為民進黨中執委郭再欽所有的廠房10日凌晨發生槍擊案，警方調查兩起槍擊案的槍手為同一人，事發第3天槍手仍未落網。傳言警方鎖定槍手是曾犯下新化斷掌案、正被通緝的洪姓男子，還有網友在ptt論壇爆料這次槍擊案內幕；對此，學甲警分局不予回應。至於案情進度，警方則三緘其口。

郭再欽現除了是民進黨中執委，也是民進黨台南市黨部財務長、台南市長黃偉哲競選總部總幹事，與黃偉哲關係密切，早期經營蒜頭工廠，後來跨足經營爐石，但因為學甲爐渣案爭議事件，屢次登上新聞版面。謝財旺從政多年，曾擔任學甲鎮長及3屆的台南市議員，與黃偉哲、郭再欽都有交情。

學甲槍擊案發生後，也因為郭再欽的身分特殊，引起外界關注。正值選舉期間，警方扛著破案壓力，正全力緝凶，但網路卻傳出各種謠言，除了選舉因素，還有網友在ptt論壇爆料，指出案情與光電利益有關，更暗指槍手身分。

對於這篇ptt論壇的傳言，有地方人士認為是企圖想影響選情；謝財旺說，過去曾被網軍在網路上攻擊，之前他對這些網軍提告，最後司法只是輕罰，所以現在網路上又跑出這個陰謀論，他決定不予理會，也沒有看裡面內容。

記者詢問郭再欽對此傳言的回應，郭手機則直接轉語音信箱，無法了解他的看法。南市刑大大隊長林宏昇以開會為由，未回應。