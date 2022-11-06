選情倒數衝刺，國民黨高雄市長候選人柯志恩連日來找黨主席朱立倫、新北市長侯友宜等藍營大咖助陣，民進黨高雄市長陳其邁今（6）日酸說，候選人本身的條件，能不能符合高雄未來發展需要，才是市民所關心的，針對對方的選舉策略則予以尊重。

柯志恩近日與藍營大咖頻頻合體，4日有侯友宜、5日朱立倫、6日為前高雄市副市長李四川。對此，陳其邁今認為，尊重對方的選舉策略，但民眾期待市長要對市長非常熟悉、認識，而且過去一段時間，大家也非常了解他是不是一個會做事的市長，會不會能解決高雄在發展上碰到的困難，能帶領大家繼續讓高雄往前衝。

因此，陳其邁強調，候選人本身的條件，能不能符合高雄未來發展需要的市長條件，這是選民比較關心的，選戰剩下20天馬上就要投票，「選舉動員、助選是很正常的事情，來高雄我們都歡迎」。

媒體問及有份民調顯示，陳其邁支持度9成，而柯志恩近日講話風格愈來愈重，是否因選情告急的關係？陳其邁回應，「民調都參考，我們就繼續努力」，剩下20天左右的時間，必須掌握每一分每一秒，然後多跟選民接觸。

陳其邁說，現在還是有一些市政要處理，像是很多重大政策現在需要做決定，因此預計在11月10日請假，希望在不影響市政推動下，請假時間就盡量地縮短，也希望能掌握更多時間，贏得選民支持，而請假期間由副市長代理市政。

媒體也問及之後是否找妻子吳虹拉票？陳其邁說，選舉行程都由競選總部來做規畫，也包括眷屬，看競總怎樣來畫，因爲時間畢竟也非常短，能讓更多選民認識、了解、支持的行程都會安排，像是站路口、宣傳車等都是必備的SOP。

陳其邁提到，自己從30歲選舉到現在，選了好多次了，選舉大概都是這樣，這是台灣的選舉文化，「我們就是掌握時間，拜託大家能夠在最後的時候，做一個理性的選擇，支持陳其邁」。