高雄市第4屆市長選舉公辦電視政見發表會12日登場，國民黨高雄市長候選人柯志恩在結辯時與高雄市長陳其邁針鋒相對，柯志恩在會後說，對於陳其邁在結辯時提到晶圓廠與賽馬場，對於陳來這麼一刀，她也回敬陳其邁，提醒陳其邁不用再懷念韓國瑜了，他今天的對手是柯志恩。

柯志恩在接受會後連訪時先提醒媒體，她要趕高鐵了。對於自己的表現與分數？柯志恩僅表示，交由市民去選擇，至於打幾分，也是由市民來打分數。