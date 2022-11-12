高雄市第4屆市長選舉公辦電視政見發表會(辯論方式)，今日下午2時於蓮潭會館舉行，選舉號次2號候選人曾尹儷提出希望參政能夠更加平民化，讓更多市民參政；她也提出「良心政治｣，呼籲從政者用誠信態度為市民服務，不能淪為政治騙子，並提醒陳其邁在選舉公報上過去的實習醫生經歷更正、更改，對市民負責。

曾尹儷表示，很多人問她，為什麼會以沒有背景、平民參選，她回說理由很簡單，希望提倡政府治理能夠回到專業治理的基礎上，她擁有政府管理專業，希望自身專業帶回高雄實踐，那政府就是她實踐的理念、發揮專長的所在。

曾尹儷指出，第一個政策告訴大家，要讓社會問題解決，需要換新的領導人，因不同方向、理念、作為，整個市政府的組織能力能有所改進。希望市民給無黨籍候選人新的機會，重新改造高雄市政府。

曾尹儷表示，無黨參選真不容易，遇到市民說陳其邁市長那麼強怎麼跟他拚，她回應，民主社會選舉就是候選人自由競爭，這樣對市民才是好的，自她參選以後，發覺政府訂定很多辦法是不太民主、合理，以無黨籍沒政黨金源情況下，要繳交150萬保證金才能站在這發言，未來應讓市民參政更平民化，讓更多人參予投入政治。

另外，曾尹儷提及，除了保證金外，更不合理的是必須拿到23萬票，才能把保證金拿回來，為何政府會訂立不合理、不公平的辦法？應該要好好的從政府組織運作、改造開始做起。呼籲陳市長、柯志恩老師站在城市領導人上，為無黨、小黨參選人講句公道話，讓更多市民參政。

曾尹儷強調，高雄市20多年來都是同一政黨執政，她質問「這樣現象健康嗎？｣覺得應該要政治生態更活絡、平衡一點。現在的政府只會政黨服務，她提出「良心政治｣，以人民為主，把人民擺在第一，用誠信態度為市民服務。

最後，曾尹儷提醒從政者用自己良心執政，不能淪為政治騙子，建議陳其邁在選舉公報上過去的實習醫生經歷更正、更改，對市民負責。