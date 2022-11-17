台北市議員王欣儀近日拜票時發現，許多民眾會透過關注議員臉書粉專，認真檢驗民代作為後才做出支持決定，她認為這是「理性選民回來了」，認真專業的民意代表，才是民眾心目中的首選，回歸選賢與能的民主核心價值。

王欣儀指出，日前在選區掃街拜票，有民眾向她表示，自己兒子政治意識型態「偏綠」，但這次卻明確表態「要投給王欣儀」，因為長期關注臉書粉專，發現她真正用心服務且問政專業，所以議員票要投給她。

也有選民表示，以往不干涉家人投票意願的父親，這次主動和家人說「議員就直接投給王欣儀吧！」因為父親有在看王欣儀FB，發現她都有幫助在地里長完成民眾需求，也有認真監督市政，而且各里長也都會幫忙她宣傳，讓一般民眾可以瞭解王欣儀協助幫忙哪些事情。

另有選民說，王欣儀除了服務效率高之外，也感謝她把「木柵焚化爐長頸鹿煙囪變回來了」，王則回應謝謝選民還記得，選民接著說「我都有在關注妳！長頸鹿煙囪代表小時候的回憶，沒有它會迷路，當然沒有忘記」，並說會集中選票，支持王欣儀連任。

王欣儀表示，這些回應及支持，讓她受到很大鼓舞，市民朋友會嚴格檢驗「民代是否有認真問政」，不再一昧的根據政治色彩及印象投票，未來候選人不能再靠譁眾取寵、做秀、潑髒水或攻擊對手就想輕易得到選民青睞，她也會繼續堅持走「理性問政」路線、深耕基層，不辜負選民所託。