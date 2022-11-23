花蓮萬榮鄉賄選案件頻傳，繼劉姓鄉民代表候選人贈送月餅、古姓鄉民代表候選人提供免費餐宴、高於行情酬勞予選民涉嫌行賄後，昨又傳出江姓鄉民代表候選人以每票1000元至3000元現金對價，換取選民支持，經檢方帶回訊問後，諭知具保8萬元。

檢方指出，江姓鄉代候選人登記參選後，9月至11月期間，親自以每票現金1000元至3000元不等的對價，向選區有投票權的選民交付賄賂，請求投票支持，涉犯投票行賄罪嫌。

經檢調警多日蒐證，昨在檢察官王柏舜指揮下，通知江姓鄉代候選人及可疑受賄民眾等11人到案詢問，並持票對江執行搜索，扣押相關證據及現金不法所得；檢方複訊後認為，江涉嫌違反《公職人員選舉罷免法》第99條第1項行求、期約及交付賄賂，犯罪嫌疑重大，但無羈押必要，諭知具保8萬元。

花蓮地檢署表示，自11月19日（選前一周）起，已派遣檢察官進駐轄內各分局，成立機動查賄隊伍，深入各村落追查賄選相關事證，不論是都會或偏鄉傳出可疑賄選情資，均由駐區檢察官迅速指揮當地司法警察即時追查，不容任何賄選犯行影響選舉結果。