高雄市第4屆市長選舉公辦電視政見發表會12日登場，高雄市長陳其邁針對台灣面臨高齡化、少子化挑戰說明相關策略，陳其邁表示，在財政許可的狀況下，必須進一步減輕年輕爸媽負擔，並因應人口結構老化，快速回應變遷需求。

高雄醫學大學校長楊俊毓表示，台灣2025年將邁入超高齡社會，高市老年人口2021年已有48多萬人，面對超高齡社會來臨，候選人對於高齡友善城市、完善長期照護資源有和規劃？此外，國發會推估今年總生育率將創歷史新低，高市民政局最新統計，每月新生率「生不如死」，9個月來自然減少7000多人，候選人對鼓勵年輕人生育、托育政策有和策略？

陳其邁表示，2016年的時候台灣1年的長照預算大約是50億元，而目前國家編列的預算約增加到600億元，高雄也從8億元增加到62億元，主要是增加長照服務項目及量能，而這些量能也包括設施及人力。

陳其邁指出，高雄不同於其他縣市，高雄土地面積有2900平方公里，是台北的11倍大，他們更加重視如何改善城鄉差距的問題，所以這2年增加了440座B級長照據點，其中280座在原高雄縣區，這樣可以更普遍、更即時服務各地的長輩人口。他也一直再三強調長輩預防失能跟減緩失能的重要性。

陳其邁表示，面對超高齡社會及少子化的衝擊，他認為在財政許可的狀況下，必須進一步從生育、托育、幼教減輕年輕爸媽的負擔。未來在整體人口政策裡面，必須因應人口結構老化部分，更快速回應整個變遷的需求，市府也會跟中央與所有市民一起共同努力。