高雄市第4屆市長選舉公辦電視政見發表會12日登場，高雄市長陳其邁與國民黨挑戰者柯志恩在結論階段金句連發，陳其邁指出「選錯人賽馬場，選對人台積電」，柯志恩回嗆，要陳其邁別再懷念韓國瑜，並意有所指稱，她是老師且教師證就在身邊，暗諷陳其邁的醫師證爭議。

陳其邁表示，「柯女士」常說只來了一家台積電，不能解決什麼問題，但她所不知道的是，除了台積電來了以外，還有80家半導體廠商包括艾司摩爾、應材、英特格、穩懋等都進駐高雄。這就是帶動高雄整體產業轉型，創造更多優質的工作機會。

陳其邁向民眾喊話，在決定高雄未來關鍵的時刻，絕對不能重蹈覆徹，「選錯人賽馬場，選對人迎來台積電晶圓廠」、「選錯人爬樹防登革熱，選對人打疫苗還能聽歌仔戲」、「選錯人大港不能唱，選對人國際巨星都來唱」。

對此，柯志恩反擊，剛剛聽到陳其邁叫她「柯女士」，她覺得真的太生疏了。她並沒有忽略台積電背後還有很多科技大廠，只是她認為無須拿來大內宣，最重要的是產業不能偏斜，除了關注高科技業也要關心80萬勞工，產業也必須多元。

柯志恩狠酸，她要提醒陳其邁今天要面對的對手不是韓國瑜，而是柯志恩，不要再懷念韓國瑜。柯志恩當選大港繼續開唱，國際歌星也繼續來，不僅是唱還可以跳。她是1位在大學教書25年的老師，她有教師證，而且就在她自己身邊。