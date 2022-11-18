今年以來，晶片業景氣出現快速反轉，供應鏈從上到下都無法避免，日媒引述台積電供應商的觀察，指出台積電在上半年很積極想要縮短設備交貨時間，但從夏天開始，台積電的態度出現明顯轉變，變得較為放鬆，當時就知道晶片業即將陷入低潮。

日經亞洲評論報導，由於產業周期已經進入低潮期，許多晶片商紛紛下修資本支出，台積電就在10月中舉行的法說會下修今年的資本支出，從原先預估的400至440億美元降至360億美元，這已是台積電今年以來二度下修資本支出，前一次是因為設備交機不順將資本支出降至400億美元。

不僅如此，台積電原先將在高雄設置7奈米與28奈米晶圓廠，如今總裁魏哲家也證實將暫時延後7奈米的進度，但28奈米則按照原訂計畫進行，魏哲家強調，7奈米僅是延後，並不會更改製程。

即使這一波景氣風暴來得又急又猛，但業內人士認為，先前已經跡象顯露此事，台積電供應商表示，「今年初，台積電積極與供應商進行確認，試圖縮短設備交貨的時間，但從夏天開始，台積電的態度已經轉變，變得較為放鬆，你可以很清楚感受到這種變化，當時就知道晶片業即將陷入低潮。」