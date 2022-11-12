高雄市長政見會／柯志恩主打「五好政策」 開場吐「這句」大酸陳其邁

高雄市第4屆市長選舉公辦電視政見發表會12日下午登場，國民黨候選人柯志恩主打「5個好」，強調要讓經濟變好、南北高雄更好、空氣變好、教育變好、生活更好，讓高雄的市民和年輕人不再北漂，失業低薪都能得到解決。

【LIVE直播】高雄政見發表會登場 柯志恩、陳其邁政見交鋒

柯志恩表示，高雄要好就是要經濟好，高雄產業轉型延宕和區域平衡問題，造成高雄人口輸給台中的成長。那麼多人離開高雄就是因為「產業單一不多元」，高雄歡迎台積電，但人卻進不了台積電，市民更在意的是「不停電」。

柯志恩指出，社會M型越來越顯著，高雄需要高薪高技術高附加價值和低汙染的產業，要強調中小企業的減碳和數位的競爭力。希望連鎖店、旗艦店都能設立在高雄，工業城市轉向港灣工商城市，市民有更多選擇，薪水才能提升。

此外，柯志恩希望高鐵能夠進入南高雄，因為之前行政院長和當時的副院長陳其邁沒有要讓高鐵進入南高雄。針對空汙，未來的市長一定要讓空氣變好，高雄目前的AQI還是很高，要用天然氣取代煤炭，碳交易的中心低碳的中心就是高雄的目標。

教育方面，柯志恩要推動雙語教育、程式語言撰寫，而且偏鄉的隔代教養可以得到協助，教師的行政減量也要做。最後，要讓生活變好。市府要成立多規模服務中心，來面對高齡社會，還要成立100座共融公園，也讓高雄涼感城市成為可能。五個好，才能讓高雄的市民和年輕人不再北漂，失業低薪都能得到解決。