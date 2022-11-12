國民黨今（12）日晚間在新北市板橋第一運動場前廣場舉辦「六六大勝聯合造勢大會」，六都市長候選人全部齊聚，逾萬名支持者擠爆會場；高雄市長候選人柯志恩痛批高雄市長陳其邁口口聲聲說要2年拚4年，結果2年就流失4萬6千人，她也期許自己身為大港的女人要乘風破浪，突破艱困選區為人民撐起一片藍天。

國民黨高雄市長候選人柯志恩首先感謝新北板橋的鄉親，表示自己2020年在板橋選舉過，雖然罪後失利了，但是還是感謝板橋的鄉親給她滿滿的支持、鼓勵，讓她有養分、歷練可以代表中國國民黨去高雄選一個這麼辛苦的戰役。

她說，自己現在去掃菜市場，很多菜販都說，「民進黨做的這麼爛，你們國民黨在哪裡，能不再硬起來」；柯志恩表示，國民黨不是爛，國民黨也發出非常多的聲音，是民進黨太鴨霸，居然有政黨可以動用國家機器，及其所能的完全不顧人民的想法。

柯志恩舉例，她有一個同事的爸爸染疫過世，結果'被要求24小時內火化，連撫屍痛哭的機會都沒有，只能一個人在大雨當中遙送他的爸爸，那種為人子的痛心，讓他到現在為止還在憂鬱當中，「然後指揮中心告訴他，沒有人要求你這麼做」。

柯志恩坦言，這樣的事情發生很多次了，所以她要選高雄市長，雖然濁水溪以南國民黨真的不夠強，但國民黨要有人承擔，即便很非常辛苦，「但大港的女人絕對不是躲在避風港裡面，大港的女人就是要乘風破浪」，這就是我們的氣勢、氣魄。

她說，因為國民黨在這一役當中退無可退，所以我們懇請大家，即使你對我們有任何的批評，但一定要透過選票教訓這個政黨，民進黨在高雄執政20多年，高雄市長陳其邁一天到晚自誇要2年要拚4年，但他有一項真贏過韓國瑜，結果2年人口就流失4萬6千人，25歲到39歲的勞動人口，失去了3萬4千人，「這項真的比韓國瑜還強」。

柯志恩強調，高雄這麼多北漂的子女，我希望能夠讓我們高雄的孩子、讓屏東的孩子有一條歸鄉的路，所以一定要讓產業多元、為他他們製造更多的機會，更希望我們孩子安居樂業的速度，能夠趕得上他們父母親衰老的速度；所有六都的候選人來都選的很辛苦，因為我們一定要撐起這一片藍天，之後的立委、總統大選，因為我們撐起的藍天，才不會讓綠草重生，讓人民回歸正軌，找回重新的價值，「國民黨絕對跟人民站在一起」。