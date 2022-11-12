許多選民到場支持，記者目測約有2500名。（崔正綱攝）

許多選民到場支持，記者目測約有2500名。（崔正綱攝）

選舉即將到來，前總統馬英九近日不斷參加各地造勢晚會，今日晚間前往微笑公園旁廣場，參加高雄市國民黨左楠區議員李雅芬造勢晚會，馬英九致詞表示，李雅芬質詢與服務基層表現，是標準好議員，並隨後細數蔡英文總統執政下，停電、防疫等各種缺失，高喊「這種政府大家一起下架它！｣，令在場約2500名選民動容，頻頻搖旗支持。

李雅芬造勢晚會於今日晚間6時10分許開始，記者實際到現場時，目測約有2500名的選民到場支持，將廣場擠的水洩不通，隨後馬英九到達現場，他第一句話就說，一大早從國父紀念館致敬後，趕到苗栗助選、再回台北搭飛機到台東助選，這次來到高雄，希望兩周後看到好結果。

馬英九表示，李雅芬有五個小孩，他第一次看到李雅芬時，感到非常敬佩，照顧小孩還能兼顧議員工作，在議會質詢時都非常強勢，在基層服務非常熱心，是標準的好議員，一定要讓好議員留在議會為大家服務。

馬英九說，李雅芬在當議員時，還把手機號碼公布出來，市民隨時可以來電求助，她還幫助市民找到適當律師提供法律服務，選民發生車禍時，還派專家照顧選民以及替選民爭取權益，令馬英九直呼「做爸爸媽媽都不一定能做到這點」。

馬英九指出，李雅芬4年來爭取很多建設，如蘭田國小、楠梓國小增建校舍等，建設積極爭取、服務熱心，看的出來是好媽媽形象，請選民們26日站出來支持她。

馬英九之後細數蔡政府的各項執政不利，包括斷交8個邦交國、5次全台大停電、兩岸關係惡化、台版柬埔寨、日前台南槍擊案、防疫政策失利等，馬英九高喊「這種政府大家能忍受嗎？大家一起加油下架它！｣，台下的選民頻頻搖旗表示支持。