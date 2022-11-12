高雄市第4屆市長選舉公辦電視政見發表會12日登場，面對如何培養人才，將青年留在高雄，並讓新興產業在高雄蓬勃發展，高雄市長陳其邁表示，鼓勵企業直接與大學合作，並鼓勵學生垮領域學習，減少產學落差，讓年輕學子畢業時就能就業。

國立高雄科技大學校長楊慶煜認為，要把年輕人留在高雄，高雄的產業型態就要改變。談到青年議題，高雄如何讓畢業生在高雄就業？如何讓高雄的傳產升級，以及讓新興產業在高雄發展？此外，產業的發展會帶動城市改變，候選人認為大學要培養什麼人才，才能符合產業需求，市府又要扮演什麼角色來跟學校合作，共同培育人才？

陳其邁表示，高市府在2020年成立5G AIoT國際大聯盟，今年也成立半導體產學大聯盟，主要是希望能夠建構平台，當企業有各式各樣人才的需求，就能直接到學校師資培養、研究計畫或是設計學生的相關課程。對於學校來說，也因為有更多製程工程師、技術人員、研發人才進到學校成為師資的一部分，可以減少產學的落差，讓年輕學子畢業時就能就業。

陳其邁主張，未來4年，鼓勵企業以在職班或在學校以獎學金的方式，把錢用在學生專班或是未來企業對接，鼓勵企業直接與大學合作，其次要鼓勵學生垮領域學習，從製作、元宇宙、智慧運用學習增強競爭力，另要扶植大學育成中心具備加速器或孵化器功能。