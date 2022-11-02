對手黃紹聰過世 綠營嘉義市長候選人李俊俋：感到遺憾

無黨籍嘉義市長候選人黃紹聰驚傳過世，民進黨嘉義市長候選人李俊俋在掃街拜票時獲知消息趕回總部，表示對黃紹聰驟世感到非常遺憾，也對家屬表示哀悼，依選罷法規定要停止選舉，李呼籲中選會和嘉市選委會應盡速開會核定期程。
由於其中1名市長候選人死亡，依選舉罷免法30條，縣市長候選人在登記截止後至選舉投票日前死亡，要先公告該選舉區停止該項選舉，李俊俋坦言，一切全部重來，競選經費又要花很多錢，當然是負擔，身為候選人一切尊重選委會和中選會規定辦理。
無黨籍嘉義市長候選人黃紹聰驚傳過世，民進黨嘉義市長候選人李俊俋在掃街拜票時獲知消息趕回總部，表示對黃紹聰驟世感到非常遺憾，也對家屬表示哀悼，依選罷法規定要停止選舉，李呼籲中選會和嘉市選委會應盡速開會核定期程。
由於其中1名市長候選人死亡，依選舉罷免法30條，縣市長候選人在登記截止後至選舉投票日前死亡，要先公告該選舉區停止該項選舉，李俊俋坦言，一切全部重來，競選經費又要花很多錢，當然是負擔，身為候選人一切尊重選委會和中選會規定辦理。
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