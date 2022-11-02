中共二十大之後，大陸積極展開雙邊外交。大陸國務院副總理韓正昨（1）日出訪新加坡，並於今日拜會星國總理李顯龍；李顯龍強調，希望美中關係穩定，雙方保持溝通管道暢通。

韓正訪問新加坡之行，是應星國副總理兼經濟政策統籌部長王瑞傑之邀，並共同召開中新雙邊合作聯合委員會、中新蘇州工業園區聯合協調理事會、中新天津生態城聯合協調理事會和中新（重慶）戰略性互聯互通示范項目聯合協調理事會等會議。

李顯龍於臉書發文表示，他很高興再次與韓正見面；即使在新冠疫情大流行期間，新中兩國仍繼續加強合作，合作範圍也擴大到綠色和數位等新領域。

李顯龍強調，他與韓正就區域和國際問題進行了富有成效的討論，「我強調了新加坡希望美中關係能夠穩定下來，雙方保持開放的溝通管道」。

李顯龍指出，韓正的訪問彰顯了新中兩國保持高層互動的承諾，他期待於不久後訪問中國，與中國的新領導層建立聯繫，並和老朋友們更新聯繫。

據報，韓正是自新冠疫情爆發以來，到訪星國的最高級別中國領導人，也是中共二十大閉幕後首位出訪的中國高層政要。韓正訪新期間，雙方簽署19項合作協議與諒解備忘錄，主要涵蓋三大領域：永續發展、數位和互聯互通。