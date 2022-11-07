大陸外交部7日舉行例行記者會，被問到七大工業國組織（G7）外長在德國明斯特市（Munster）發表聯合聲明，在台灣問題上，反對以武力或威脅，片面改變現狀。大陸外交部發言人趙立堅回應，中方在涉港涉疆與涉台等問題上的立場是一貫明確，表示G7外長的聯合聲明無視中方嚴正立場和客觀事實，粗暴干涉大陸內政，惡意污蔑抹黑，對此表示強烈不滿，堅決反對。

據澎湃新聞引述趙立堅表示，大陸是踐行聯合國憲章的表率，踐行真正的多邊主義，一貫致力於推動國際社會共同應對全球性挑戰，致力於推動構建人類命運共同體。他更表示，敦促G7別再固守冷戰思維和意識形態偏見，停止干涉別國內政，停止重複謊言謬論，停止挑動地區矛盾製造陣營對立，為全球合作創造有利條件。

G7外交部長近日在明斯特市舉行會議，發表的聯合聲明中列出11點關注事項，重申台海和平與穩定重要性，呼籲和平解決兩岸問題，並表示G7在台灣問題基本立場沒有改變，包括「一個中國」政策，但也提醒大陸應遵循《聯合國憲章》中和平解決爭端原則，強烈反對以武力或威脅，片面改變現狀。