陽明海運文化基金會攜手工研院，將陽明海洋文化藝術館內最新的2,800TEU級貨櫃輪「洋明輪」船模，以虛實融合互動科技打造成「數位貨櫃船」展出，讓民眾更容易熟悉海運產業內涵，且鏈結海洋環境永續。

陽明表示，本次合作將館內展示之貨櫃船模進行3D建模，並於實體船模旁增建智慧觸控感應展示櫥窗，民眾可自由觸控櫥窗中的虛擬船模，隨意放大、縮小，全方位觀賞貨櫃輪全貌。搭配3部動畫及3種遊戲的輔助說明，可清楚認識商船的基本構造與配備，透過動畫瞭解船舶利用壓艙水讓船身保持平衡的同時，也需注意環境保護措施，維持海洋生態健康。

陽明海運文化基金會秉持海運人破浪乘風勇闖天涯的精神，積極跨界合作。本次攜手工研院建置虛實互動式體驗，未來也期待將更多智慧顯示科技導入陽明海洋文化藝術館，把艱澀的知識及數據利用平易近人的互動體驗方式，讓民眾更容易熟悉海運產業內涵。