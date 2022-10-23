42歲的港星李泳豪的父母皆是演員，近年代表作品為長壽劇《愛‧回家》系列。他的感情狀況則相當低調，自從與港姐冠軍楊思琦的長達9年戀情結束後，他便將心力放在事業上，甚至進軍餐飲業，直到兩年前遇到台灣女友，感情穩定的他們，即將登記結婚，但卻有消息傳出，母親施明對女友有微詞，所以母子間產生嫌隙，結果連婚姻大事也沒有知會母親。

李泳豪遲遲未走出情傷，直到2年多前邂逅台灣女子林妤謙（Agnes），兩人火速墜入愛河，原本李泳豪的家人都樂見他再度談戀愛，據了解，家人們得知Agnes和李泳豪同年，媽媽施明對此頗有微詞，雖然大兒子李泳漢已有一對子女，她仍希望小兒子李泳豪也能開枝散葉，而Agnes的年紀已經算是高齡產婦，她於是勸李泳豪再觀察一段時間。但是李泳豪不顧母親反對，繼續和Agnes發展感情直到步入禮堂，據悉施明是看報導才知道兒子要結婚，李泳豪並未邀媽媽和哥哥出席見證儀式，令施明傷心欲絕。

李泳豪本月20日在爸爸李家鼎開的私房菜館舉行結婚註冊儀式，在親友及律師見證下宣讀誓詞、交換戒指，《愛．回家之開心速遞》演員好友湯盈盈、姚瑩瑩、徐榮、呂慧儀、單立文及鄭世豪等到場祝賀，新娘Agnes誇李泳豪是100分好老公，李泳豪承諾餘生會好好照顧老婆，一心一意對她一人，還自爆已經在努力做人，希望生兩個小朋友。

父親李家鼎也開心表示等這天足足等了20多年，被問到有傳妻子施明有沒有不滿意媳婦，李泳豪為此跟家人鬧翻，李家鼎則回這是子虛烏有，而哥哥李泳漢回應媒體稱「不回答」。李泳豪本人則不受母子鬧翻的傳聞的影響，昨天依舊高興地在IG分享小倆口的接吻照，向老婆示愛：「有新相識我便提起，有個內人是你。」