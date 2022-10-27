民眾黨主席柯文哲接受專訪討論和苗栗縣長候選人鍾東錦和體同框的爭議，並提及坤輿事業廢棄物掩埋場一事，鍾東錦再被對手宋國鼎緊咬是坤輿股東。對此，鍾陣營回應，鍾東錦對坤輿案都抱持反對意見，反觀宋國鼎事後才跳出來收割，根本不是真心關心居民。

苗栗縣長候選人鍾東錦競選總部指出，鍾議長針對坤輿事業廢棄物掩埋場，從頭到尾都是持反對意見，甚至早在農曆春節期間，就曾經前往現場幫忙協調，不是等到選舉才跳出來搶版面，請宋國鼎不要假裝忽略事實真相，如果宋真的關心村民，發生流血衝突當天晚上，為何不見蹤影？每次都事後才跳出來收割，這樣的行為令人不齒。

鍾東錦競選總部執行長徐廷琮表示，去年2月9日造橋鄉龍昇村民為了抗爭坤輿案埋鍋造飯第35天，因即將面臨農曆春節，鍾東錦為了讓村民可以安心回家過年，不用餐風露宿，特地請來苗栗縣政府環保局長陳華盛，共同前往坤輿公司門口，與業者協調保證不會進場，縣府相關單位更將嚴格把關。

徐廷琮指出，今年7月21日坤輿公司門口爆發流血衝突，鍾議長雖然沒有趕往現場，卻在第一時間就以電話連繫苗栗縣警察局，請警方必須加強保護村民、並揪出使用暴力的黑衣人，並於清晨發布新聞稿，強力譴責坤輿公司。

也在7月26日，公開聲明針對坤輿遭判停止開發，呼籲苗栗縣政府不要再上訴。9月14日，鍾議長再次接受媒體訪問強調，未來將持續和鄉親站在一塊，希望在法院訴訟當中，徹底把這個案子結束，如此才會更圓滿，村民也才能更加安心。

徐廷琮說，鍾東錦從去年到今年的種種作為，從公開力挺鄉親，到內部運作協調，都可以清楚看到，鍾議長對於坤輿案的態度言行一致「反對到底」，但時代力量只因為租地給坤輿公司的地主和鍾議長相識，就以偏概全、顛倒是非，這次又拿出台北市長柯文哲的話語，要硬塞給鍾議長。

徐廷琮表示，宋國鼎明明知道柯市長對於坤輿案不了解，在未經查證下，可能一時說錯話，就馬上拿來大做文章，可見其律師性格，更可見時代力量為了選舉，可說是無所不用其極，連事實都可以抹滅，實在令人遺憾。