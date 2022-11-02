苗栗縣無黨縣長候選人鍾東錦今(2)日遭苗栗縣長候選人宋國鼎、立委邱顯智控以手上農地高額貸款違法堆置砂石，農委會表示，只要有違法，就會依法辦理。

時代力量今日上午召開記者會，指控鍾東錦抵押手上農地向南庄鄉農會高額借款，當中涉及違法堆置砂石，違反農地農用原則，也要求農委會深入了解。

農委會主委陳吉仲今(2)日參加「McCafé全新阿里山雲霧單品咖啡」記者會受訪表示，當農金局接獲消息時就已要求南庄鄉農會提供相關資訊，若有任何違法就會依法處理，只要確認具體情況就會和外界來報告。