苗栗縣長候選人鍾東錦競選總部8日指出，民進黨候選人徐定禎日前附和聯電集團創辦人曹興誠說法鼓吹台獨，因此要求徐定禎馬上退選。對此，徐定禎回應，他始終站在護國保台的立場，他不請戰也不畏戰，當然面對打壓，像是鍾東錦的黑金勢力，當然不會悶不吭聲。

徐定禎表示，他始終站在護國保台的立場，面度壓迫跟威脅，他從不請戰但也絕對不畏戰，面對鍾東錦龐大黑金勢力，其砂石場破壞居民環境的安全，難道就要悶不吭聲嗎？同樣的道理守護家鄉、守護苗栗、守護台灣是不容質疑的信念。他也反問鍾東錦敢說自己守護苗栗，沒有做出傷害人民的事情嗎？

徐定禎競選發言人陳光軒說，對黑熊學院計畫抹黑，從烏俄戰爭都可以看到，小國在面對強大的國家都要有自保能力，全民國防的提升是有必要性的，國民黨卻無限上綱把計畫曲解為鼓勵戰爭，這都完全是錯誤的。

他表示，台灣絕對不會挑釁強大國家，但要有自我保護能力，這是大家對國家的期待跟需要，他呼籲國民黨跟鍾東錦不要動不動就恐嚇人民百姓，台灣本是獨立的國家，不需要外敵侵擾，更不需要內賊唱衰台灣。