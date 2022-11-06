台灣國際農業開發股份有限公司(台農發)於2016年12月5日由農委會輔導成立， 然而績效不佳，也不受現行法令監督，農委會主委陳吉仲多次強調，政府在台農發持股比率未過半，因此台農發無須到立院備詢。立委指出，台農發官股色彩明顯，實務面也是在執行政策，不應規避監督。

根據台農發官網資料顯示，該公司實收資本額2.4億，其中台灣肥料股份有限公司投資8000萬、兆豐國際商業銀行股份有限公司投資3500萬、中華民國對外貿易發展協會、國際合作發展基金會、台灣雜糧發展基金會，以及台灣優良農產品發展協會等均各別投資2000萬。

根據台農發與台農投最新財務報告書指出，今年1到9月，台農發收入9708萬6437元，支出9080萬962元，淨利628萬5475元；台農投收入570萬3847元，支出809萬3171元，虧損238萬9324元。

國民黨立委曾銘宗表示，現在台農發轉虧為盈究竟是短期還是中長期現象，這些都需要特別緊盯，一家公司營運必須要長期好轉才有發展，並對農產品外銷做出具體貢獻，否則都只是短期現象、大內宣。

曾銘宗舉例，財政部是第一銀行、彰化銀行、華南銀行等的股東，即使官股沒有過半，上述銀行代表同樣要來立法院接受立委監督，台農發不到立法院是農委會在故意迴避。

國民黨立委林德福表示，如果農業國家隊真的能實質幫助農民，並且打出亮眼成績，照理來說是可以坦蕩蕩接受監督的，然而官辦民營的公司用了國家資源後還虧損連連，可見問題比我們想的還要多。

民眾黨立委張其祿指出，「國營事業管理法」和「預算法」對於一家公司是否該被立法院備查都有規範，雖然台農發的大股東台肥持股未超過50％，但從股權結構和實質影響力來看，其實都是農委會能控制的，尤其董事長還是官派，可以說是用巧門來規避監督。

張其祿強調，每次碰到農產品輸銷中國大陸受阻時，農委會說要靠台農發來協助行銷，但實際上就是用公帑編列預算來執行政策，無論是從結構面還是業務面來看，不到立法院接受監督是完全不宜的。