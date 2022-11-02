無黨苗栗縣長候選人鍾東錦被揭發牽涉坤輿案、砂石投資等爭議，國民黨縣長候選人謝福弘2日指出，鍾東錦種種違法行徑陸續被揭發，其暴力前科和違法汙染環境的爭議，不只在苗栗已經人盡皆知，更受到全台灣的關注，鍾東錦一再欺騙選民，苗栗不該有說謊的縣長。

謝福弘表示，在上個月就已經開記者會表達未來如果有違法犯罪紀錄的人來領導苗栗縣，公務員將會籠罩在權勢壓力下，恐怕會因為權勢施壓而無法依法開罰，未來再被踢爆的話，公務員恐怕也將捲入共犯結構當中，面臨法律追究責任，這是公務員現在與未來都將面對的沉重壓力。

謝福弘說，鍾東錦在坤輿掩埋場及砂石投資一直交代不清，對違法情節還不斷硬拗，坤輿掩埋場恐怕有運用議長的權勢，讓縣長徐耀昌配合同意坤輿重起試營運的嫌疑，未來違法廠商如果就是縣長，公務員怎麼敢要求開罰？

謝福弘表示，苗栗人要有尊嚴，所有苗栗人和公務員的心願，都不要黑道縣長也不要汙染苗栗的砂石縣長，鍾東錦稱退出砂石業守護苗栗根本是欺騙選民，一再被踢爆違法登上全國版面，也讓苗栗人蒙羞，苗栗不要違法領導人。