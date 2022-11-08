立法院內政委員會昨天7日到苗栗卓蘭鎮會勘砂石場，有立委8日赴地檢署申告苗栗縣長候選人鍾東錦違法。對此，國民黨苗栗縣長候選人謝福弘說，鍾東錦可能還有更多未爆彈會被一一追究，如果有違法爭議的人領導苗栗縣，很可能苗栗縣的公務員會替縣長的違法背黑鍋，因此苗栗縣長絕對要讓清清白白的人當選，不能讓前科累累的人來領導。

謝福弘表示，苗栗縣府與鍾東錦今天上午遭到立委赴地檢署申告違法，完全印証之前他所說的，鍾東錦還有許多爭議未爆彈沒被揭發，在苗栗地檢署已經分案調查鍾東錦介入砂石業的違法爭議，加上今天又有立委按鈴告發，可見鍾只會讓讓更多公務員被捲入共犯結構當中。

謝福弘說，他已經公開強調，公務員們曾對他透露現在公務員的心理陰影非常大，因為如果縣長違法，恐怕會因為權勢施壓而無法依法開罰，未來再被踢爆的話，自己也會受害。

尤其是鍾東錦依然一再迴避說明，擔任坤輿股東的時間點，是否與重啟試營運有關，若時間重疊，恐怕就有運用議長的權勢，讓縣長徐耀昌配合同意坤輿重起試營運的嫌疑，這也是可能讓公務員涉案另一枚未爆彈。

謝福弘指出，如果有犯罪紀錄和違法爭議的人來領導苗栗縣，公務員未來會不會被牽連被查辦，更何況如果現在就有違法爭議，難保不會對公務員暗中施壓，未來如果公務員遭受壓力對違法情事睜隻眼閉隻眼，更是讓苗栗縣民受害，絕對不是所有人所樂見的結果。期望苗栗鄉親一起睜大眼睛，支持清清白白，誠實、正直的候選人，守住苗栗的正直與尊嚴。