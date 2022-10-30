無黨籍苗栗縣長候選人鍾東錦競選總部發言人陳怡樺，29日晚間造勢晚會舉南非前總統曼德拉為例，指說更生人若不能擁有重新來過機會，那麼曼德拉也就無法成為世界的偉人。對此，國民黨候選人謝福弘指，比喻不恰當；綠營徐定禎則反諷，鍾東錦是黑道自比聖人、偉人。

鍾東錦競選總部新聞發言人陳怡樺昨天提到，南非的總統曼德拉，大學時期被勒令退學，入獄服刑長達27年，但出獄後廢除種族隔離政策，實踐真正的民主與平等，如果說更生人就不能擁有重新來過的機會，那麼曼德拉也就無法成為世界的偉人。

陳怡樺表示，民進黨立委拿出鍾東錦30多年前的黑牢案件，擴大渲染說是黑道，但只要是苗栗人都知道，鍾東錦3年多來，已捐出超過500萬元薪資，幫助績優和弱勢學童，並用自己的經驗，告訴青年學子，只要肯努力、肯打拚，就能夠獲得最後成功的機會，鍾東錦的人生經驗與奮發向上的精神，值得大家學習，無奈對手心態醜惡故意栽贓嫁禍，不斷抹黑。

對於陳怡樺比喻，謝福弘說，人權鬥士曼德拉是因為致力改變種族歧視，而奮鬥獲得諾貝爾和平獎，出發點是社會平等與公眾利益，反觀鍾東錦是因為好勇鬥狠打群架踹人致死，或者拿西瓜刀砍人而坐牢，與曼德拉截然不同，比喻極不恰當。

謝福弘表示，鍾東錦沒有對選民坦誠交代自己的前科，也沒有如實申報自己的砂石投資，一再用虛假的形象來欺瞞苗栗縣民，是選民無法信任的原因，如果不能誠實面對選民，想要繼續欺瞞苗栗縣，相信選民也不會再給這種人機會。

徐定禎則說，把鍾東錦與南非總統曼德拉類比，讓人覺得非常荒謬。他說，曼德拉為南非人民爭自由、人權、國家獨立，奮鬥坐牢數10年的傳奇歷程，1990年2月11日曼德拉走出關了30年的維特韋斯特監獄，全世界都在為這位偉大的民主鬥士喝采，那天留在多少人心裡、又有多少人流下激昂淚水。

徐定禎表示，曼德拉是領導反種族隔離運動、爭取自由民主，而被迫入獄服刑的「政治犯」，而鍾東錦是犯下「傷害致死」重大社會案件，把人活活打死的惡行，鍾東錦陣營自比南非的良心犯、諾貝爾和平獎得主曼德拉，這樣的比喻只會讓台灣蒙羞。