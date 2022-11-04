苗栗縣長候選人鍾東錦4日也特別寫一封信給苗栗縣政府全體同仁，感佩縣長徐耀昌上任以來，挺過財政危機和疫情風暴，鍾東錦更感謝縣府員工，團結與縣長同心合作，在應變突發狀況的同時，仍持續提供鄉親最優質服務，因此，鍾東錦希望能與縣府同仁一同攜手，延續徐耀昌的施政念，並採取依法行政，留用人才、清廉服務等3大原則，建構一個穩建踏實的縣府團隊，

謝福弘競總發言人陳星宇則表示，謝福弘一貫立場就尊重公務人員，絕對不會施壓主管及承辦人員，做出非法的事情，另外對於約聘雇人員，也會依照期約及工作表現，來繼續任用，不會隨意解雇。

鍾東錦在給縣府員工的信，一開頭就說「人民在中心，縣府是牆，那你們就是團團環握故鄉以衛家園的磚瓦與棟樑。」這些年來最讓他印象深刻的，是疫情、是大旱，是縣府同仁在壓力之下冒雨前行時，為民守在第一線的身影。暴雨的肆虐並沒有擊退你們，而雨滴敲醒大地的聲響，是人民賦予在你們心上的叮嚀。

鍾東錦的信感性地表示，縣府員工「是我的夥伴，如兄如弟，也似姊妹，不僅是個大家庭，也是當風浪來襲時，同舟共濟的海上尖兵。」8年以前，縣政困窘，在縣長徐耀昌主政下，胼手胝足，篳路藍縷，終至曙光再次招呼著白雲，將陽光從雲霞霧靄後推送而出，再次閃耀大地。是縣民之福，也是縣府同仁之功，更是所有故鄉人偕手編織方得實現的夢。

鍾東錦邀請全體縣府員工，「陪我再走上這一段旅程，」他保證未來當選縣長，一定依法行政，留用人才，每一個同仁都是耗費國家資源培養而出的中流砥柱，沒有員工們，我無以回報選民的支持與信任。也許這場選戰還沒走到尾聲，也許這個故事還無法窺見結局，但沒有各位做我的後盾，即便勝選，我也沒有信心，能尋覓到如此穩健且踏實的堅強團隊。一起打贏苗栗這一仗，好嗎？