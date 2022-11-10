台中市漢翔公司發動機事業處，代表公司參與2022年教育部體育署「運動企業認證」，日前在香格里拉台北遠東國際大飯店舉行頒獎典禮，由賴清德副總統親自頒獎表揚獲獎企業。漢翔公司指出，由發動事業處長王建屏出席受獎，此獎主要實施目的為鼓勵員工積極推動建立員工規律運動的習慣，實現關懷員工的企業社會責任。

漢翔公司指出，該公司長期推行職場健康促進，制定健康相關政策，推出各項全員參與的健康促進活動及體適能檢測，並成立多種運動社團，如羽球社、桌球社、健身社、登山社、網球社舞蹈社與單身社等等；公司也補助社團活動經費，以激勵員工多加參與社團活動。

漢翔公司並鼓勵休息時段多運動，少坐多動，增加運動次數，可預防職業病及慢性病的發生。經過實證發現運動的益處多多，可以提升健康、降低生病的機率以及增加生活幸福感，證明健康的員工是企業的財富，是家庭美滿的要素，更是企業永續經營的穩固根基。

漢翔公司表示，「運動企業認證」評比項目之一為健康檢查，漢翔公司除基本的法令規定健檢項次外，每年也進行優於法規的員工健康檢查，如腸胃鏡、超音波，供同仁自由選擇篩檢，讓每位員工能更全面性地了解自己的健康情況，如遇有健康不佳的情況時，能提早治療，將負面影響降至最低。

漢翔公司強調，未來，漢翔將繼續堅持同樣的信念，持續推展運動風氣，使更多的員工參與健康促進活動，打造健康的團隊，往百年企業邁進。