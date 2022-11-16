安心食品（MOS摩斯漢堡）以「貢獻人類、貢獻社會」為企業經營理念，榮獲今年第15屆TCSA台灣企業永續獎綜合績效「台灣百大永續典範企業獎」、永續報告「餐飲及食品業第2類白金級」及永續單項績效中的「社會共融領袖獎」、「透明誠信領袖獎」、「人才發展領袖獎」五大殊榮。今（16日）由安心食品林建元董事長出席頒獎典禮，自2015年參與評鑑開始，安心食品已經連續八年獲獎，顯示企業經營及實踐企業社會責任上的努力獲得高度肯定。

安心食品（摩斯漢堡）董事長林建元表示：「安心安全有信心，健康美味很用心，客人滿意又放心」是摩斯漢堡對顧客31年來不變的承諾，十分感謝評審屢次在摩斯漢堡『落實食品安全』及『環境永續發展與優質公司治理』兩大面向的努力給予高度肯定！摩斯漢堡重視社會及自然環境的永續發展，致力推廣山海日（Mountain、Ocean、Sun）大自然精神，更自我期許企業在發揮健康元氣與熱情服務的精神之餘，也愛護自然環境。未來，安心食品將持續發掘優良在地食材，為消費者品提供安心、安全、健康、美味的餐飲服務，並把永續方針『安心安全，健康永續』進一步與經營策略緊密串接，深耕安心食品在地價值，也會更積極與各國家公園合作，推廣生態環境教育，邀大眾一同守護台灣的好山好水，實踐『貢獻人類、貢獻社會』的核心。」

安心食品ESG不僅呈現公司治理、社會共融及環境永續各面向豐富資訊，將永續績效與SDGs連結，由公司貢獻帶動社會公益形成正向循環，獲得利害關係人及員工的深度信任，更為餐飲食品業領域之典範。

安心以食品安全為己任，全面落實「綠色三合一採購」政策，將「生產履歷」結合「在地食材」與「契作農場」，建立完整供應鏈，用心把每個環節做到最好。為符合當前消費市場趨勢，安心食品積極展開數位轉型，運用在地特色、智慧科技與數位行銷，在「安心安全、健康美味」的基礎下，確保長期財務績效，持續開發新投資、新商機和拓展新市場，並結合安心食品3Q創新計劃，全面提升「商品、服務、環境」等三種品質，讓顧客享受更優質的用餐體驗。

安心食品為提供顧客安心美味的商品，在開發商品階段會進行嚴格評估及驗收採購，確保品質，同時也會收集各方的回饋意見，持續不斷改善和優化商品品質。此外，安心亦透過各式訓練、服務稽查、衛生抽驗、店鋪訪評、店鋪回饋、顧客意見等方式，持續確保商品和服務品質。摩斯漢堡不只遵循法規，也不斷超越自我，期冀成為讓顧客滿意又放心的餐飲品牌。

安心也秉持著「社會共好」與SDGs的精神，回饋社會並培育新血，全方位落實企業社會責任。長期以來，安心食品在全台摩斯漢堡店鋪放置發票零錢捐贈箱，協助社福機構募款，並定期捐助愛心物資，2021年疫情期間共捐贈約3,816包愛心物資，幫助超過120位兒少及其家庭度過艱難時刻，同時更鼓勵員工積極參與社會服務，將愛心遠傳。以山海日（Mountain、Ocean、Sun）大自然精神為本的摩斯漢堡，針對自然環境保育更是不遺餘力，安心食品每年皆號召摩斯夥伴，齊心推廣國家公園環境教育，並於店鋪掛置國家公園月曆在宣導環境永續議題，也於今年成立的摩斯藝文塾舉辦國家公園攝影展，讓員工和顧客更加重視環境生態議題。

為助莘莘學子與社會接軌，培育產業人才菁英，安心食品長期與多所大專院校進行產學合作，打造安心學程，透過舉辦校園職場體驗營和建教合作專案，提供各項獎勵金制度，鼓勵優秀的餐飲人才留任，使其成為摩斯漢堡的生力軍。為培養數位人才，安心也於2021年和世新大學廣電系合作，結合互動式多媒體課程，提供學生們發揮創意的舞台。安心食品期望透過和大專院校持續緊密合作，為即將步入職場的年輕人提供發揮自身能力的機會。