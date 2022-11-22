徐熙媛（大S）近日指控前夫汪小菲未履行婚後協議支付生活費，令汪小菲暴氣在微博狂發文，一名網友表示，眾多偶像藝人離婚後都鬧得不愉快，唯獨男星吳奇隆和前妻馬雅舒離婚，吳奇隆當年把身家都給女方，在媒體面前也沒有怨言，此話一出不少網友也狂讚，「吳奇隆處理前一段婚姻，根本是男人典範」。

原PO今（22）日於PTT八卦版 指出，看到汪小菲這場離婚鬧劇，聯想到歌手王力宏也是鬧得沸沸揚揚的，相比之下吳奇隆，當年和大陸女星馬雅舒離婚，不僅果斷地把身家都給對方，且在媒體前對前妻沒有任何怨言。

原PO表示，吳奇隆和馬雅舒婚姻終止後，他接演《步步驚心》四爺一角，不僅星路大開，還因戲和妻子劉詩詩結緣，兩人修成正果結婚，他說「我們台男代表吳奇隆，是不是贏汪小菲和王力宏？」

疑問上線，激起網友熱烈討論，「吳奇隆真的大器很多，靠自己本事再賺回更多」、「吳奇隆當時根本等同破產，咬牙又熬出頭，可能跟從小家境就不好有關吧」、「我覺得差別在於家境！吳奇隆家境不好，王力宏是ABC，他的父母都是社會上成功人士，汪小菲更不用講，有錢到從小不愁吃穿」、「吳奇隆處理前一段婚姻，根本是男人典範」。