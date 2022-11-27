金曲歌王曹格與妻子吳速玲結婚14年，不過近年來卻屢傳婚變消息。在昨(26)日宣布離婚，夫妻關係正式劃下句點。事實上，兩人感情狀態不穩定在過去早已有蛛絲馬跡彰顯出來。曹格更是時常在社群平台上寫下疑似抱怨婚姻關係的字句。

昨日，曹格與吳速玲發出聲明證實兩人已經離婚，和平分手。指出：「彼此常帶著無法理解對方的態度生活。」因而選擇結束長達14年的婚姻，重新回到朋友關係。並且強調能夠和平解決是兩個人共同的心願，希望網路上的朋友，能夠少一點謾罵，多一些支持和鼓勵。

事實上，曹格過去在社群平台上更新的貼文，早已顯露出部分跡象。在今年10月中旬，他接受訪問時才鬆口表示跟老婆冷戰，還提到兩人似乎很難在並肩走下去，自曝有了離婚隱患。此外，他在26日時於臉書上發文指出：「我在台北。 她呢？」27日又寫下「只有我自己和我。顯然沒有愛。」顯現感情的裂痕已經越來越大，甚難修復了。

緊接著在10月30日清晨，曹格於IG上寫下：「我要離開不是因為我不愛你。 我離開是因為我太愛你了」、「聊聊吧。」等字句。並曬出甜蜜親吻老婆的合照，似乎在隔空喊話老婆，透露出想要求和的心意，卻並未成功讓婚姻維持下去。

在兩人的離婚聲明發布後，不少粉絲們湧入曹格的IG為他加油打氣，寫下「速玲有演藝圈的好友給她溫暖，你有我們。相信你會越來越好的」、「一切都會變好的」等鼓勵的話語。