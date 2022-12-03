藝術家黃琯予(左)赴佛羅里達州舉辦海外畫展，展出她近年來創作的20幅作品，受到當地藝術愛好者歡迎。(黃琯予提供)

藝術家黃琯予(左)赴佛羅里達州舉辦海外畫展，展出她近年來創作的20幅作品，受到當地藝術愛好者歡迎。(黃琯予提供)

在台中市西屯區開設藝術館的藝術家黃琯予，今年12月2日才獲頒台中市好人好事，之後立即啟程赴佛羅里達州舉辦海外畫展，展出她近年來創作的20幅作品，黃琯予說，疫情過後國境大開，也讓國際藝術開始活躍，她透過畫作展現對周遭環境衍生的大地之愛，盼讓藝術無國界接軌。

黃琯予的畫展在邁阿密市馬那納溫伍德會議中心MANA Art Expo Westwood Spectrum舉辦，展出她20件曾在台灣展出過的作品，她說，突尼西亞非政府組織首席執行官Naime Nour也到她的畫展參觀，對她的畫作十分推崇；而整場畫展活動就像是各國藝術家交流會一樣，大家互相欣賞與學習，開拓更多藝術靈感。

黃琯予說，遠渡重洋到美國辦展，感受到當地藝術愛好者的歡迎，就像是做了場國民外交交流；現在各國國境陸續開放，讓國際藝術再度活躍，透過作品展出，希望將她對全世周遭的人、事、地、物所衍生的大地之愛傳遞出去，希望把台灣為世界和平貢獻力量的氛圍，以藝術方式表現出來。