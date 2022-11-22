歷經一年耕耘與嘗試，遠傳friDay購物結合AI應用與獨家開發技術成果豐碩，今（22日）舉辦電商新契機發表會，以創新商業模式、「再轉轉」與「網紅看盤」兩大網購服務，瞄準品牌供應商各種需求，提供全方位AI電商解決方案，商品「一點上架、多點曝光」，與供應商共創多贏。

遠時數位科技董事長井琪表示，遠傳friDay購物在謝振豊總經理的帶領下深耕AI運算，為消費者打造創新的網購體驗，期盼遠傳friDay購物的改變能創造新的模式同時提升效益，攜手品牌商開拓未來新商機。

謝振豊則分享，引進適用創新科技、擴大技術應用兩大重點，是不斷增進電商服務的關鍵；遠傳friDay購物的AI應用首部曲正是為持續推動電商成長與進步。遠傳friDay購物同時也提供合作夥伴簡易操作的應用平台；透過AI技術，僅需單點上架即可達到商品多點曝光，大量增加購買機會，創造一站多贏。

電商的發展已進入市場飽和與高度競爭的時代，翻轉電商現況的關鍵即在於新技術的導入應用，進而驅動電商發展。遠傳friDay購物致力於AI應用開發近1年時間，累積亮眼成效，業績成長率連續3個月皆為業界第一，AI應用可打破現行電商系統架構，使商品無限制曝光並接觸到準確的消費族群，同時可讓消費者操作體驗感更加流暢、需求更加貼近、折扣更加豐富，全方位提供消費者多元化的網購新視野。

創新網購服務「再轉轉」為遠傳friDay購物AI應用首部曲，「再轉轉」的機制背後是由強大的AI引擎所支撐，操作介面簡易單手即可完成，免下載註冊，消費者只需動動手指就能「轉」出AI量身推薦的專屬折扣商品，利用零碎時間即可得到意外驚喜，改變一般消費者的習慣，隨時隨地享受網購樂趣。

另一項全新服務「網紅看盤」則是主張「人人都是網紅」，其背後透過強大AI選品機制，讓每一位消費者成功化身為「網紅」，一旦推薦親朋好友完成購買特定商品，即可獲得不同比例的回饋優惠。此種模式過去運營的困難點在於如何獲取最適推薦品項，「網紅看盤」一註冊即可有500項推薦品項，「網紅」們亦可隨時加入不同類型的商品，藉由AI運算產生更多元化的選擇；「網紅看盤」具有群組功能設計，同一群組購買動能越強打的折數越深，推薦越多賺越多。