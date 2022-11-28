工業電腦廠欣技（6160）接單告捷，近期獨家拿下開發國家電商客戶AER（安卓企業推薦專案）新年度專案，規模為近三年最大，自12月開始出貨，訂單能見度至少長達半年，預估貢獻明年營收10％～15％。且公司積極搶攻東南亞製造業應用市場，在產品組合優化下，有助毛利率往4成靠攏，2023年營收估增15％起跳，有機會挑戰歷史高峰。

欣技28日召開法說，公司前10月營收9.96億元，年減13.27％，其主因為去年因疫情影響，帶動東南亞電商倉儲訂單需求大增，推升整體出貨數量，使得營收規模擴大，墊高基期所致。

展望第四季，欣技抱持「樂觀以對」看法，除了在開發國家接單頗有斬獲，與原有客戶合作專案已於9、10月出貨之外，更進一步拿下客戶明年AER相關產品全數訂單，由欣技獨家生產，12月起開始供貨。

據了解，該專案營收規模為近三年最大，生產排程達6～9個月以上，貢獻明年營收10％～15％，毛利率估落在25％～30％之間，且因應客戶需求，欣技已提前進行備料，並要求委外廠商配合交貨時間。

欣技指出，由於開發國家電商需求達到高峰，公司將布局重心轉往製造業應用追求成長，目前印度等東南亞國家已有數個大型專案進行當中，具量少、高毛利特性，有助於產品組合優化，搭配零組件價格回落，生產成本降低，毛利率有望進一步提升。

對於高通膨環境及經濟衰退疑慮，欣技認為從目前接單及與客戶接洽情況並未感受到衝擊，公司目標維持2023年營收成長15％以上、毛利率不低於38％水準，且因接單動能暢旺，不排除明年營收有機會突破2018年15.68億元，再創歷史新高。